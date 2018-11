O masina a intrat intr-un grup de copii din China. Cel putin cinci morti

Incidentul a avut loc în oraşul din provincia Liaoning din nord-estul Chinei, potrivit presei locale, care nu a dat informaţii dacă printre victimele care şi-au pierdut viaţa sunt şi copii, informează EFE, citat de Agerpres.

Five people have died and 18 were hospitalized with injuries from a car plowing into a crowd outside a primary school in Huludao, in north-eastern #China. Not clear yet if it was a deliberate act or an accident pic.twitter.com/aZD9BS4SjH