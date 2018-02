O masina in flacari le-a dat batai de cap pompierilor. In timp ce acestia incercau sa stinga incendiul, vehiculul a luat-o la vale - VIDEO

Totul s-a intamplat in regiunea Alicante. Pompierii au fost chemati sa stinga un automobil parcat pe strada care s-a aprins din cauza unui scurtcircuit. In timpul operatiunii insa masina, cuprinsa de flacari a inceput sa se miste si s-a ponit pe sosea, lasand in urma sa un nor gros de fum. Un politist a luat-o la fuga din urma automobilului. Dupa vreo 100 de metri, masina s-a oprit intr-un stalp, scrie presa locala. Din fericire, nici o persoana nu a avut de suferit.