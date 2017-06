O mireasa a murit in accident, iar mirele si-a refacut viata cu femeia de la volan. Ce daune morale a stabilit instanta

Daca pedeapsa pentru soferul care a provocat accidentul a ramas neschimbata, instanta a redus mult cuantumul daunelor morale. Printre beneficiari se afla si barbatul cu care decedata urma sa se casatoreasca. Insa, acesta a inceput o relatie cu femeia de la volanul masinii in care se aflau viitorii miri la scurt timp dupa tragedie, relateaza adevarul.ro.

In august 2015, romanca Daniela Habet, de 44 de ani, facea ultimele pregatiri de nunta. Pe data de 19 august si-a cumparat rochia de mireasa. In timp ce se intorcea de la cumparaturi, masina in care se afla ea si viitorul sot, Leonard Chiriac, 33 ani, a fost lovita frontal de o autoutilitara condusa de un sofer imprudent din Constanta.

Autoturismul BMV in care se aflau viitorii miri era condus de Iolanda Miron, o tanara de 28 de ani, din Vaslui, prietena cu cei doi, iar pe bancheta din spate se mai aflau si doi copii.

In urma impactului violent, toti pasagerii din cele doua autoturisme au fost raniti. Daniela, femeia care urma sa fie mireasca in cateva zile, a murit dupa patru zile, in spital. A fost inmormantata in ziua in care trebuia sa aiba loc nunta.

La scurt timp dupa decesul Danielei Habet, barbatul cu care urma sa se casatoreasca a inceput o relatie chiar cu tanara care se afla la volan in momentul producerii accidentului, spre revolta rudelor victimei.

Saptamana aceasta, Curtea de Apel Iasi a stabilit definitiv condamnarea soferului care a provocat teribilul accident la doi ani de inchisoare cu suspendare, pedeapsa stabilita si de instanta de fond.

Rasturnarea de situatie a intervenit in cazul daunelor morale. Initial, Judecatoria Barlad a obligat societatea de asigurari, la care avea polita conducatorul auto vinovat de producerea accidentului, sa achite rudelor victimei suma de 130.000 de euro, cu titlul de daune morale.

Printre despagubiti s-a aflat si barbatul cu care victima urma sa se casatoreasca. In cazul sau, Judecatoria Barlad au stabilit cuantumul daunelor morale la 25.000 de euro. Dupa rejudecare, Curtea de Apel Iasi a decis ca valoarea daunelor este mult prea mare, tragedie nu trebuie transformata ”intr-o sursa de imbogatire fara just temei”, cu atat mai mult cu cat mirele cu care urma sa se casatoreasca victima si-a refacut viata la scurt timp dupa accident chiar cu femeia care conducea autoturismul implicat in accident.

Astfel, in cazul sau, judecatorii ieseni au diminuat cuantumul daunelor morale de la 25.000 de euro, la 5.000 de euro.