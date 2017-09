O moldoveanca de 28 de ani s-a stins, iar cei doi copii ai ei, unul de 8 luni si altul de 3 ani, au fost transportati la spital dupa ce masina in care se aflau a ajuns intr-un sant in Romania

Accidentul a avut loc in aceasta dimineata, in jurul orei 6:45, pe DE 584, dinspre localitatea Braila catre Slobozia, din Romania.

Potrivit presei de peste Prut, soferul moldovean ar fi pierdut controlul asupra volanului, a iesit de pe carosabil si a ajuns cu masina intr-un sant. In urma impactului, femeia de 28 de ani care se afla in automobil a iesit pe parbriz, iar masina s-a rasturnat peste ea, strivind-o. In vehicul se mai aflau si cei doi copii ai femeii, unul de 8 luni si altul de 3 ani. Atat copiii cat si soferul au suferit mai multe rani si au fost transportati la spital.

Autoritatile romane au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, urmand a se stabili cu exactitate cauza accidentului. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.