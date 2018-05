O moldoveanca de 29 de ani, implicata intr-un scandal sexual in Germania, gasita moarta intr-un parc din Frankfurt. Cine e principalul suspect. Detalii care pot afecta emotional - VIDEO

Presa din Germania scrie ca moldoveanca de 29 de ani a fost gasita moarta acum o saptamana intr-un parc din Frankfurt, acolo unde femeia era stabilita de cativa ani. Corpul neinsufletit a fost descoperit la ora 6:30 dimineata de catre un barbat care isi plimba cainele prin zona.

Anchetatorii citati de presa germana spun ca moldoveanca avea peste 20 de rani de cutit pe suprafata corpului si a fost indentificata abia peste cateva zile, intrucat avea chipul desfigurat.

In apropiere de locul crimei, autoritatile au gasit parcata masina de lux a femeii, un Mercedes GLE 350 d, in valoare de 70 de mii de euro.

Sursa: Bild

In cateva ore, dupa prelevarea probelor, politistii au retinut un suspect. La locul crimei au fost descoperit picaturi de sange care, potrivit expertizei, apartin suspectului. Este vorba despre un barbat de 50 de ani care detine un restaurant in Frankfurt. Acesta a fost retinut in momentul in care isi deschidea localul.

Suspectul, impreuna cu moldoveanca urmau, in curand, sa apara in fata judecatorilor germani, fiind cercetati intr-un dosar penal pentru declaratii false, intr-un scandal sexual.

In ianuarie 2017, cei doi au mers la politie si au declarat ca, la o petrecere in noaptea dintre ani, intr-un restaurant din Frankfurt, moldoveanca, alaturi de alte femei ar fi fost hartuite sexual de catre un grup de barbati.

Ulterior, in urma investigatiilor, procurorii au descoperit ca declaratiile celor doi sunt false si ca femeia nu s-a aflat in acel restaurant in momentul in care spunea ea ca a fost hartuita sexual.

Astfel, pe numele celor doi a fost deschis un dosar pentru declaratii false si ambii urmau sa apara in fata judecatorilor, noteaza presa citata.

Moldoveanca era stabilita in Frankfurt. Acolo, timp de mai multi ani, femeia a fost chelnerita intr-un restaurant, iar in ultima perioada era implicata in mai multe tranzactii imobiliare, scrie presa germana. Femeia a lasat in urma sa doi copii.