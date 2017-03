O moldoveanca si-a parasit sotul italian de 80 de ani si s-a intors in Moldova dupa ce intr-un an de casatorie a adunat 200.000 de euro. Cum s-a intamplat totul

Un italian de 80 de ani s-a indragostit de o moldoveanca de 52 de ani care lucra ca ingrijitoare in casa unui prieten de-al lui. De la o simpla intalnire, intr-un an, cei doi au ajuns sa se casatoreasca. Insa, surpriza, in anul in care cei doi au trait impreuna, moldoveanca a adunat peste 200 de mii de euro, s-a intors in Moldova si l-a parasit pe italian.