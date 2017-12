O moldoveanca stabilita in Italia, data in cautare acum o luna de catre autoritatile din peninsula, ar fi fost omorata de sotul ei: italianul ar fi omorat-o, i-ar fi ascuns cadavrul, iar dupa asta si-a inscenat propria moarte - VIDEO

Moldoveanca a fost data disparuta pe 2 noiembrie. In aceeasi zi, sotul ei, un italian a fost gasit mort.

Potrivit presei din Italia, dupa aproape o luna de cautari, autoritatile au descoperit ca moldoveanca ar fi fost ucisa de catre sotul ei, in ziua in care acesta a fost gasit mort.

In urma mai multor investigatii, autoritatile italiene au intrat in posesie si au analizat imaginile surprinse de camere de supraveghere instalate in depozitul unde muncea italianul. Desi afara era intuneric, in imagini se vede cum barbatul trage dupa el corpul unei femei, iar autoritatile cred ca ar fi corpul neinsufletit al moldovencei.

Anchetatorii italieni cred ca barbatul si-ar fi strangulat sotia, dupa care i-ar fi ascuns cadavrul.

Dupa ce ar fi omorat-o si i-ar fi ascuns cadavrul, italianul si-ar fi sunat de mai multe ori sotia, pentru a da impresia ca o cauta, spun procurorii. Autoritatile continua sa caute cadavrul femeii.

Tot sursa citata scrie ca inainte sa fie data disparuta moldoveanca s-ar fi certat cu sotul ei si intentiona sa-l parasesca.

Ulterior, barbatul a fost gasit mort dupa ce ar fi fost lovit de un camion. Procurorii italieni sustin ca italianul s-ar fi aruncat intentionat in fata vehiculului pentru a-si pune capat zilelor.