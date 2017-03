O moldoveanca, stabilita in Italia, obligata de sotul italian sa se prostitueze: cat femeia se prostitua, acesta o supraveghea. Ce facea italianul in momentul in care a fost retinut - VIDEO

Italianul de 57 de ani a ajuns pe mana politiei, dupa ce oamenii legii au constatat ca destul de frecvent la statia de alimentare venea o masina, din care iesea moldoveanca, obligata sa se prostitueze.

Potrivit presei italiene sotul moldovencei statea in preajma si o urmarea. In urma perchezitiilor, in masina au fost gasiti 230 de euro, obtinuti din prostitutie, un pistol si un binoclu, iar la domiciliul barbatului – 5 grame de hasis. Un site italian precizeaza ca moldoveanca ar fi facut cunostinta cu sotul ei in 2004, tot cand se prostitua. Acum, italianul este acuzat de exploatare sexuala si trafic de droguri.