O nava de razboi americana, implicata intr-un grav incident in largul Singapore. Distrugatorul USS John McCain s-a lovit de un petrolier sub drapel liberian - VIDEO

Zece marinari americani au fost dati disparuti, iar cinci sunt raniti. O operatiune de cautare, la care participa si avioane americane, este in plina desfasurare. Nimeni din cei aflati la bordul petrolierului nu a fost ranit. In luna iunie, sapte marinari americani au murit dupa ce un alt distrugator s-a lovit cu un vas cargo sub pavilion filipinez.