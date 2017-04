O nava rusa de spionaj s-a ciocnit cu un cargobot in Marea Neagra. Toti cei 78 de membri ai echipajului au fost salvati

Anterior, cel putin 15 militari erau dati disparuti, potrivit AP.

Un oficial turc in domeniul sigurantei coastei a declarat pentru Reuters ca cei 78 de membri ai navei ruse de spionaj care s-a ciocnit cu o nava - sub pavilionul Togo - joi, in apropiere de coasta turca, la Marea Neagra, au fost evacuati de pe nava rusa.

Potrivit postului NTV, nava rusa a intrat in coliziune cu o nava care transporta animale. Oficialul turc n-a facut insa nicio precizare despre nava sub pavilion togolez sau despre starea echipajului ei.

Ministerul rus al Apararii a anuntat anterior ca o nava de recunoastere este in pericol de scufundare in Marea Neagra, in urma unei coliziuni cu alta nava.

Nava - Liman - are o gaura in coca, in urma unei coliziuni, care a avut loc joi, la aproximativ 40 de kilometri nord-vest de Stramtoarea Bosfor.