O nava rusa de spionaj s-a scufundat in Marea Neagra dupa impactul cu un cargou incarcat cu berbecuti, plecat din Romania - VIDEO

Niciunul dintre marinari rusi nu si-a pierdut viata. Potrivit presei din Turcia, coliziunea s-a produs pe o ceata densa.

Cargobotul la bordul caruia se aflau 8.800 de berbecuti cumparati din Romania a parasit Portul Midia, sub pavilion togolez, miercuri dupa-amiaza, la ora 17:20, cu destinatia Iordania. 17 ore mai tarziu, la 40 de kilometri nord de stramtoarea Bosfor, nava a intrat in coliziune cu un vas de supraveghere al Marinei Militare Rusesti.

Impactul a fost atat de puternic, incat vasul militar s-a ales cu o gaura uriasa in coca.

In urma incidentului, nava ruseasca s-a scufundat, iar 15 marinari rusi au fost dati initial disparuti. Insa in urma unei misiuni de salvare, intregul echipaj format din 78 de membri a ajuns la adapost. Incidentul raportat de autortatile maritime turcesti a fost receptionat si la Ministerul Apararii de la Moscova.

Marcat de anvergura acestui incident naval, proprietarul oilor spune ca nu are nicio pretentie din partea autoritatilor rusesti, ca toate animalele sunt in regula. Chiar daca din pricina procedurilor, transportul va intarzia, cele 8.800 de oi vor ajunge in siguranta la destinatie.

Pe YouTube exista si un clip cu nava, postat de operatorul naval libanez Hammami Livestock. Cargoul „Youzarsif-H“ a fost construit acum 40 de ani in santierul naval din Hamburg, iar in ultimii ani a fost folosit pentru transportul de animale. Navigheaza in prezent sub pavilionul statului african Togo.

Cand a avut loc incidentul, la 40 de kilometri de stramtoarea Bosfor, ducea oi in tarile arabe. Nava a sosit luni in Portul Midia Navodari, de unde a plecat 2 zile mai tarziu, tranzitand portul Constanta cu destinatia Iordania.