O noua alerta in Germania, la granita cu Franta. Politia face verificari intr-un intreg oras pentru a preveni un posibil atac

Politia germana a anuntat ca a pus capat unei operatiuni majore lansate dupa ce au primit informatii in legatura cu o posibila amenintare terorista in orasul Offenburg, din sud-vestul tarii, relateaza Reuters. Ofiterii au sporit masurile de securitate din centrul orasului si din mijloacele de transport in comuni, iar politistii au avertizat ca una dintre posibilele tinte este un club de noapte neidentificat.

Ancheta continua, dar nu exista detalii privind natura amenintarii, a declarat un purtator de cuvant al orasului aflat la granita cu Franta. Sambata, politia din Essen a inchis un centru comercial, dupa ce serviciile de securitate au avertizat in legatura cu un posibil atac.

Germania este in stare de alerta sporita dupa atacurile din Franta si Belgia. Cu atoate acestea, atacurile de la Hanovra (februarie 2016), Essen (aprilie), Wurzburg, Reutlingen, Ansbach si Munchen (toate in iulie) si Berlin (decembrie) s-au soldat, in total cu 22 de morti si 112 raniti. Joi, un barbat cu probleme psihice a atacat cu toporul multimea din gara Dusseldorf, ranind noua persoane.