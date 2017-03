O noua infrangere pentru Donald Trump. Un judecator din Hawaii a blocat al doilea ordin emis de presedinte privind restrictiile de intrare pe teritoriul din SUA a cetatenilor din sase tari musulmane - VIDEO

O noua infrangere pentru Donald Trump. Un judecator din Hawaii a blocat al doilea ordin emis de presedinte privind restrictiile de intrare pe teritoriul din Statele Unite a cetatenilor din sase tari musulmane. Decretul urma sa intre in vigoare in aceasta dimineata. Liderul de la Casa Alba a spus ca judecatorul a comis in acest mod un abuz de putere fara precedent.