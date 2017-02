O noua organizatie jihadista ar putea lua locul Statului Islamic. Avertismentul Kremlinului este confirmat si de americani

Este vorba despre Tahrir al-Sham, „Organizatia pentru Eliberarea Levantului”, un grup jihadist format oficial pe 28 ianuarie prin unirea mai multor formatiuni islamiste din Siria, cea mai importanta dintre ele fiind Jabhat Fateh al-Sham, fosta filiala al-Qaeda din aceasta tara (cunoscuta pana de curand drept Frontul al-Nusra). Aceste grupari au incercat un „rebranding” pentru a se disocia de imaginea de organizatii teroriste, dar diplomatia rusa avertizeaza ca de fapt ar putea incerca sa preia mostenirea Statului Islamic, in conditiile in care controleaza o regiune importanta din nord-vestul tarii.

Potrivit purtatorului de cuvant al Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova, citat de TASS, „suntem ingrijorati de raporte potrivit carora Organizatia pentru Eliberarea Levantului planuieste sa declare peste o luna crearea unui al Stat Islamic in sudul provinciei Idlib si nordul provinciei Hama, al doilea dupa califatul din Rakka”.

Diplomatul rus sustine ca „aceasta entitate teritoriala va fi creata sub pretextul invataturilor islamice, desi stim perfect ca nu are nicio legatura cu Islamul real, si va deveni o citadela pentru toti cei care sustin ideologia violentei si terorii in Siria”.

Afirmatii similare au fost avansate si de expertii„Consortiului impotriva Finantarii Terorismului”, asociat mai degraba de guvernul american. Acestia afirma ca Tahrir al-Sham vrea sa creeze „un emirat condus de Al-Qaeda in Siria”, incercand sa dea impresia ca sunt „o alternativa credibila la ISIS”.

Tahrir al-Sham a atacat in repetate randuri fortele pro-Assad in ultimele zile, inclusiv folosind atacatori kamikaze. Principalul obiectiv in acest moment este cucerirea orasului Daraa, considerat "leaganul revolutiei" impotriva regimului al-Assad, dar pana acum jihadistii au fost respinsi cu pierderi grele de fortele guvernamentale.

Tahrir al-Sham launched a offensive against the regime in #Daraa #Syria pic.twitter.com/ep3xWzPEXr

— Global News :Offline (@GlobalNews449) 12 februarie 2017

Liderul gruparii, Abu Jaber Shaykh (foto jos), este desemnat drept terorist de Statele Unite si este adeptul unui “jihad populist”, spre deosebire de “jihadul impus de la varf”promovat de ISIS, fiind sustinut si de mai multi clerici islamici jihadisti.

Abu Jaber a respins negocierile de pace de la Astana, cerand continuarea “razboiului de eliberare” impotriva regimului al-Assad. De asemenea, el este in conflict cu Ahrar al-Sham, un alt grup rebel islamist pe care l-a condus pana de curand, dar care a adoptat o orientare mai moderata.