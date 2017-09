Rusii se mandresc atat de mult cu automatul Kalashnikov, ca i-au facut monument inventatorului AK-47 - VIDEO

Statuia lui Mihail Kalasnikov are aproape 7 metri inaltime. Generalul rus este reprezentat in haine civile, iar in maini tine arma pe care a invetat-o si care ii poarta numele. La inaugurare a fost adusa o orchestra militara, iar oamenii au depus flori.

”Eu cred ca este o idee foarte buna. Ii sunt recunoscatoare. Tara trebuie sa se mandreasca cu astfel de oameni.”

La eveniment au venit insa si cativa oameni care s-au aratat nemultumiti de aparitia noii statui in centrul capitalei. Cel putin un activist a fost retinut. Kalasnikov este cunoscuta si sub denumirea de Ak-47.

Arma se afla in dotarea a 50 de armate din toata lumea. Mihail Kalasnikov a murit in 2013, la scurt timp dupa ce implinise 94 de ani.