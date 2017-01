O noua specie de molie a fost denumita dupa Donald Trump. Cum arata si cum se numeste insecta. FOTO

Molia de culoare galbena a fost denumita “Neopalpa donaldtrumpi” in onoarea celui de-al 45-lea presedinte american, potrivit Telegraph

Moth with 'golden flake hairstyle' named after Donald Trump https://t.co/KEM5wJqVrR

— BBC News (World) (@BBCWorld) January 18, 2017

Molia a fost descrisa pentru prima oara de catre biologul evolutionar Vazrick Nazari, in ultima editiei a revistei Zookeys, dupa ce a fost descoperita la Universitatea din California.

This new moth species, Neopalpa donaldtrumpi, is named after Donald Trump to bring attention to protecting fragile habitats in the U.S. pic.twitter.com/sV2dWqxafZ

— AJ+ (@ajplus) January 17, 2017

Doctorul Nazari a spus ca noua insecta se aseamana cu Trump datorita petelor galben-albe pe care le are pe cap. Omul de stiinta a spus ca acel smoc ii aduce aminte de coafura presedintelui american.