O noua tara ar putea aparea anul viitor in Europa. Cand are loc referendumul decisiv

Insulele Feroe, un arhipelag autonom in cadrul Danemarcei situat in zona Atlanticului de Nord, vor organiza anul viitor pe data de 28 aprilie un referendum pentru o noua Constitutie care sa le dea dreptul la autodeterminare, transmite duminica AFP.

'Constitutia (Insulelor Feroe) ne va defini identitatea ca natiune si drepturile si obligatiile noastre fundamentale ca popor, inclusiv dreptul la autodeterminare', a mentionat intr-un comunicat seful executivului local, Aksel Johannesen.

Insulele Feroe numara mai putin de 50.000 de locuitori si sunt situate intre Islanda, Scotia si Danemarca. Acest teritoriu a obtinut autonomia in anul 1948, dar relatiile externe si apararea au ramas in sarcina Danemarcei. Desi Danemarca este membra a Uniunii Europene, Insulele Feroe au ales sa ramana in afara blocului comunitar.

Proiectul de Constitutie mai prevede ca 'poporul Insulelor Feroe va trebui consultat prin referendum asupra chestiunilor legate de aprofundarea independentei fata de Danemarca sau de integrare cu Danemarca', la fel ca si in ceea ce priveste 'aderarea la organizatii internationale, cum este Uniunea Europeana', a mai spus premierul Johannesen.

El conduce o coalitie guvernamentala alcatuita din partidul sau social-democrat si alte doua formatiuni, respectiv partidul de stanga 'Republica' si partidul liberal 'Progresul', ambele sustinatoare ale independentei.

Economia Insulelor Feroe depinde puternic de pescuit, activitate ce asigura 95% din exporturi, precum si de ajutorul financiar in valoare de aproximativ 68 de milioane de euro anual oferit de guvernul de la Copenhaga.