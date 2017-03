O noua tendinta culinara la New York. Oamenii stau la coada ore in sir pentru o lingura...de aluat. Vezi ce prezinta aceasta - VIDEO

Se lucreaza la foc intens in acest magazin din New York, care vinde in fiecare zi aproape 700 kilograme de aluat. Este un concept nou care s-a dovedit a fi pe gustul americanilor, si nu numai. Iar reteta este una simpla.

”Începem cu ingredientele clasice: unt, zahăr apoi adăugăm ouă pasteurizate şi făină tratată termic, ceea ce face ca aluatul să fie comestibil.”

Acestea sunt ingredientele care i-au facut pe clienti sa astepte ore intregi pentru o lingura de aluat. Unii dintre ei au venit special in aceasta zona a New York-ului.

”Mă aflu aici de aproape o lună şi am venit de patru ori de când s-a deschis, însă coada era foarte lungă, trebuia să aştept aproape trei ore. Este ultima mea zi în oraş, astăzi plec, aşa că trebuie să încerc.”

Cei care au incercat noul produs au ramas multumiti de gust. Acesti tineri sunt din Olanda si spun ca este prima data cand mananca asa ceva.

”Cred că dacă mănânci o lingură îţi ajunge pentru toată ziua. Este prea mult. Am mâncat la micul dejun azi dimineaţa şi nu cred că mai avem nevoie şi de prânz.”

O lingura de aluat costa 11 dolari. Tanara care a deschis afacerea spune ca vrea sa se extinda si in alte cartiere din oras.