O organizatie comunitara a semnalat din 2013 probleme cu privire la riscul la incendiu in Grenfell Tower, din vestul Londrei

Edward Daffarn a spus ca se afla la etajul al 16-lea si a auzit alarma de fum a unui vecin. Alt vecin l-a sunat si l-a indemnat sa iasa afara, spune barbatul.

Un fum dens era pe hol, declara el, adaugand ca nu putea gasi scarile.

Chiriasi se plang de ani de zile de diverse probleme in cladire, spune Daffarn.

O organizatie comunitara, The Grenfell Action Group, care se opune unui proiect de reamenajare in vecinatate, a avertizat in legatura cu riscul de incendiu inca din 2013, scrie AP.

Organizatia scrie pe blog ca si-a semnalat ingrijorarea cu privire la teste si mentenanta echipamentului de lupta impotriva incendiilor, dar si fata de blocarea iesirilor in cazuri de urgenta.