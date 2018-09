O parada impresionanta a adunat o multime de oameni la Venetia. Pe canalele din oras au defilat numeroase barci de diferite forme si culori - VIDEO

“Regata Storica” e deschisa an de an cu o parada de barci ca cea din secolul al XVI-lea, defiland pe Grand Canale. Festivalul pe apa a adunat traditionalele barci vopsite in diferite culori. Intr-o reconstituire a trecutului glorios al celei mai puternice republici din Mediterana, convoiul a fost deschis de doge si sotia lui.

Dupa parada a urmat intrecerea propriu-zisa de “voga alla veneta”, adica vaslitul venetian, o disciplina unica practicata de secole in laguna. Cea mai faimoasa dintre curse e cea numita “Gondolini”, in care fiecare barca are doi vaslasi.