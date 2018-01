O parte din elita politica a Rusiei, dar si oameni de afacere numiti “oligarhi” de americani au fost inclusi pe o lista neagra: ar putea fi supuse unor sanctiuni in orice moment din partea Washingtonului - VIDEO

”- Intreaga conducere a Rusiei a fost declarata drept inamicul Americii, in afara de dumneavoastra. Pe dumneavoastra presupun ca nu au voie?- Sunt ofensat.”

Raportul Kremlin asa cum a fost numita lista de presa americana a fost publicat de Trezoreria Statelor Unite, la cererea Congresului. In ea sunt inscrisi 114 politicieni si 96 de oameni de afaceri. Printre oficialii mentionati in raport sunt inclusiv premierul rus, Dmitri Medvedev, ministrul de Externe, Serghei Lavrov, purtatorul de cuvant al presedintelui, Dmitri Peskov, dar si cativa primari, guvernatori si parlamentari rusi.

Au fost inclusi in asa-numita lista a oligarhilor unii dintre cei mai bogati oameni din Rusia, dar si seful Rosneft, Igor Secin, presedintele Gazprom, Alexei Miller si sefii bancilor de stat VTB Bank si Sberbank.

Potrivit Departamentului de Trezorerie al SUA, fiecare dintre oamenii de afaceri mentionati ar avea o avere de cel putin un miliard de dolari si toti ar avea legaturi stranse cu Vladimir Putin.

Trezoreria a subliniat ca persoanele care figureaza pe lista nu au fost sanctionate de SUA, insa ar putea fi supuse in orice moment unor restrictii, in contextul in care Washingtonul investigheaza presupusa implicare a Rusiei in scrutinul din 2016. Dupa ce a glumit pe seama faptului ca numele sau nu se regaseste pe lista, Vladimir Putin a schimbat tonul.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: "Care este sensul acestor actiuni? Eu nu inteleg. Dar acest lucru este fara indoiala un act neprietenesc, care va inrautati si mai mult relatiile ruso-americane, care si asa sunt dificile."

Inca inainte de a fi publicata lista, purtatorul de cuvant al presedintelui rus, Dmitri Peskov, a acuzat Washingtonul ca incearca in acest mod sa se amestece in alegerile prezidentiale din luna martie si ca, de fapt, Statele Unite au demonstrat ca vad in Rusia un inamic.