O parte din filmul "Interviurile lui Putin" a fost facut public. Documentarul prezinta “fetele nevazute” ale celui care conduce Rusia de 17 ani - VIDEO

Oliver STONE, REGIZOR FILM ”Realizaţi ce impact puternic poate avea reacţia dumneavoastră. Dacă aţi spune că îl preferaţi pe candidatul X, mâine el s-ar duce în jos şi când aţi spus că nu vă place Trump pentru un anumit lucru, ce s-a întâmplat? A căştigat. Aveţi atâta putere în Statele Unite.”

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE ”Spre deosebire de partenerii noştri, noi nu ne implicăm niciodată în afacerile interne ale altor state. Acesta este principiul pe care îl respectăm în activitatea noastră.”

In cei doi ani, timp in care a fost realizat documentarul, Oliver Stone l-a insotit pe Vladimir Putin la diferite intalniri, la bordul avionului prezidential, in biserica sau la meciurile de hochei. In birourile de la Kremlin, discutiile se axau pe temele politice. Putin i-a dezvaluit regizorului ca a discutat cu fostul presedinte american, Bill Clinton despre aderarea Rusiei la NATO.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE ”El a venit la Moscova şi în cadrul discuţiilor am spus: “Poate ar fi de luat în considerare varianta ca Rusia să poată adera la NATO”. Clinton mi-a răspuns: “Ei bine, eu nu sunt împotrivă”. Întreaga delegaţie americană a devenit foarte nervoasă.”

Oliver Stone a aflat cu ce se ocupa Vladimir Putin in timpul liber.

”- Ce colorat sunteţi, ca Mini Mouse. Ne vom uita la dumneavoastră. Vreun sfat?- Să priviţi nu este suficient. Trebuie să mă încurajaţi.”

Nu au lipsit nici discutiile despre familie, un subiect tabu pentru Vladimir Putin.

”-Sunteţi bunic?- Da.- Vă plac nepoţii dumneavoastră?- Da.- Sunteţi un bunic bun, vă jucaţi cu ei în grădină?- Foarte rar, din păcate.- Ginerii se ceartă cu dumneavoastră? Au opinii diferite?- Uneori au opinii diferite, dar nu ne certăm, pur şi simplu discutăm.- Şi cu fetele?- Da. Dar ele nu fac politică şi nici afaceri. Lucrează în ştiinţă şi educaţie.”

Presa americana l-a criticat pe Oliver Stone pentru acest film. Unii jurnalisti au scris ca documentarul “este o scrisoare iresponsabila de dragoste” pentru presedintele rus. De cealalta parte, regizorul a declarat ca a vrut sa explice lumii cum vede si ce crede Vladimir Putin despre anumite probleme. “Este important sa-l auzim”, a declarat Stone.

Celelalte trei parti ale documentarului vor fi difuzate in urmatoarele zile la postul american Show Time.