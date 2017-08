O pasare a aparut, pe neasteptate, in timpul unei transmisiuni live. Momentul a amuzat-o pe jurnalista, ea nu s-a mai putut retine si a izbucnit in ras - VIDEO

Nimeni nu s-a asteptat ca in imaginile cu panorama orasului Vancouver, transmise in direct, sa apara un oaspete. Pescarusul a aterizat chiar in fata camerei si, de parca, intelegand ce se intampla, privea direct in obiectiv. Prezentatoarea a inceput sa rada si a recunoscut ca nu se poate concentra la ceea ce are de spus, din cauza musafirului. Mai tarziu, ea a scris pe retelele de socializare ca momentul este unul dintre cele mai memorabile din cariera sa.