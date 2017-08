Cei aflati in apropiere spun ca au auzit un zgomot extrem de puternic si au vazut bucati din cladire zburand in toate partile. In scurt timp, scoala a fost cuprinsa de flacari, iar o parte din ea s-a prabusit.

Se pare ca explozia a fost cauzata de scurgerea unor gaze naturale. Pompierii au anuntat ca doi oameni sunt dati disaruti. Ei ar fi muncitorii care efectuau lucrari in cladire in acel moment.