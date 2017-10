O pictura rara a lui Leonardo da Vinci va fi scoasa in curand la licitatie. Are un pret de pornire de 100 de milioane de dolari. Cum arata aceasta - VIDEO

”Este special pentru ca este semnat de Leonardo da Vinci. Este cel mai mare artist din toate timpurile.”

“Salvator Mundi” - lucrarea care il reprezinta pe Isus este una dintre cele mai cunoscute picturi ale lui da Vinci. Pe 15 noiembrie pictura va fi scoasa la licitatie, iar pretul de pornire va fi de 100 de milioane de dolari. Mult timp, tabloul a fost considerat o copie.

”Pana in secolul 20 s-a crezut ca tabloul este o copie si s-a vand foarte ieftin, in anii 1950, unui colectionar american.”

Inainte de a fi scoasa la licitatie, lucrarea va fi dusa la Hong Kong, San Francisco si Londra, unde va fi expusa pentru public. Apoi va fi dusa la New York pentru a fi vanduta. 20 de tablouri semnate de Leonardo da Vinci, apreciate inca in timpul vietii sale, se afla in prezent in proprietatea unor muzee si institutii.