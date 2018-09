O ploaie torentiala a facut prapad in peninsula Crimeea. Subsolurile locuintelor si trecerile subterane din orasul Ialta s-au umplut cu apa: "Si cum sa inotam acum?" - VIDEO

In aceste imagini, un barbat impreuna cu fiul sau incearca cu disperare sa-si salveze sotia, luata pe sus de sovoaie. Ca printr-o minune, femeia a scapat fara rani majore. Pe strazi s-a adunat atat de multa apa, incat masinile pluteau la propriu deasupra acesteia.

“Si cum sa inotam acum?”

“Asa timp avem noi in Ialta.”

Pietonilor le-a fost greu sa circule pe trotuare, iar sa treaca prin trecerile subterane le-a fost pur si simplu imposibil.

“Nu am mai vazut asa ceva niciodata in viata.”

Potrivit meteorologilor, in doar cateva ore, in orasul Ialta au cazut precipitatii, cat cad timp de doua luni, in mod normal. Spre seara, peisajul din oras, parea de-a dreptul apocaliptic. Nori negri s-au adunat pe cer, iar pe apele Marii Negre s-au format cateva tornade, care au bagat localnicii in sperieti.

Serviciul meteorologic din regiune a transmis ca ploile vor continua pana la data de 9 septembrie.