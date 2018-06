O ploaie torentiala a inundat capitala Bulgariei. In mai putin de o ora, o multime de strazi s-au transformat in canale - VIDEO

Alungati de ploaie intr-un pasaj, mai multi oameni au privit cu uimire cum scarile se transforma intr-o cascada in miniatura. In alta parte, apa ii astepta pe calatori la capatul scarilor rulante care duc in subteran. Mai multe statii de metrou din oras au fost inundate, iar in unele apa ajungea pana la genunchi.

Retelele de socializare s-au umplut de poze si clipuri video in care se vede cum apa se revarsa peste tot. Totusi, presa bulgara a scris ca metroul a continuat sa circule. Nici la suprafata situatia n-a fost mai buna. Canalizarile nu au facut fata ploilor si o multime de strazi au fost inundate.

Mai multe trasee de tramvai si autobuz au fost deviate pentru a evita zonele cele mai afectate. In mai putin de o ora, salvatorii au primit in jur de 200 de apeluri semnaland inundatii.