O politista din Munchen a fost impuscata in cap de un barbat care i-a sustras arma. Alte doua persoane sunt ranite - VIDEO

O politista a fost impuscata in cap de un barbat care i-a luat arma din dotare si a deschis focul, ranind doua persoane din apropiere, intr-un incident la o statie de metrou din Munchen, marti dimineata, a anuntat politia, relateaza The Associated Press. Ranile politistei ii pun viata in pericol.

Ranile celor doua persoane care se aflau in statia de metrou Unterfoehring sunt mai putin grave, a declarat un purtator de cuvant al Politiei din Munchen, Markus da Gloria Martins.

”Suspectul a fost grav ranit prin impuscare”, a declarat el.

Statul Islamic indeamna la atacuri in timpul lunii sfinte a Ramadanului. Tarile in care jihadistii cer comiterea de atentate

”Exista un suspect si l-am prins”, a declarat da Gloria Martins pentru presa la fata locului.

Autoritatile nu cred ca acest incident are vreo legatura cu terorismul.

Suspectul pare ca a actionat din motive ”personale”, ci nu din motive politice ori religioase, a declarat da Gloria Martins.

Politia a fost chemata la metrou in urma unor informatii despre o altercatie intre pasageri, intr-o rama de metrou.

Dupa ce au ajuns la fata locului, suspectul a incercat sa-i impinga pe sine, a declarat da Gloria Martins.

Suspectul a reusit, dupa aceea sa o dezarmeze pe polisista si a tras mai multe focuri de arma, dupa care s-a impuscat singur si a fost retinut.

