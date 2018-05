O politista din Sao Paolo a reusit sa impiedice o tragedie. Desi aflata in timpul ei liber, aceasta a sarit in ajutorul unor elevi si parinti care erau amenintati cu arma de un individ - VIDEO

O politista din Sao Paolo a reusit sa impiedice o tragedie. Desi aflata in timpul ei liber, aceasta a sarit in ajutorul unor elevi si parinti care erau amenintati cu arma de un individ. O adevarata profesionista, femeia a tras din pistolul din dotare. Atacatorul a murit peste cateva ore la spital, iar politista a devenit erou in Brazilia. Urmeaza imagini care va pot afecta emotional.