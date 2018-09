O prezentatoare BBC a dezvaluit ca mai are „cateva zile de trait”

Rachel Bland, prezentatoarea unui jurnal de ştiri de mai bine de 15 ani, a fost diagnosticată cu cancer în noiembrie 2016, potrivit BBC.

Ea a publicat luni un mesaj pe Twitter în care a mărturisit că nu mai are nicio şansă de recuperare şi zilele îi sunt numărate.

„După cum spunea legendarul Frank S – Mă tem că mi-a sunat ceasul, prieteni. Şi dintr-o dată, mi s-a spus că mai am câteva zile de trăit. Este ireal. Vă mulţumesc pentru sprijin. La revedere, prieteni”, a scris Rachael Bland pe Twitter.

In the words of the legendary Frank S - I’m afraid the time has come my friends. And suddenly. I’m told I’ve only got days. It’s very surreal. Thank you so much for all the support I’ve received. Debs and lozz will continue with the #youmebigc podcast. Au revoir my friends. 💋💋 pic.twitter.com/DhMurbqMJz