O proba de saliva poate indica exact modul in care poti sa slabesti. Ce aflii despre corpul tau dupa testul genetic

Tot aceste segmente ale ADN-ului ne spun daca reactia organismului la zahar sau grasimi este de a face depozite. Iar noi va spunem sa scoateti limba. O proba de saliva poate indica precis modul prin care puteti slabi.

Peste 3 miliarde de instructiuni contine AND-ul uman. Daca ar fi la sa scriem, ar iesi un fel de biblioteca cat un zgarie-nori. Aceste instructiuni ne spun inclusiv cum sa slabim.

Cum slabim, cum ne ingrasam, la ce alimente reactionam in mod negativa Totul e scris in gene. Informatiile sunt stabilite inainte de nastere.

Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals". Aici gasim pacienti cu diverse boli carora grasimea le complica si mai mult viata.

Gabriel Toma, pacient: "Ma banuiau de o hepatita virala si am fost testat de virusul B, C."

A aflat insa ca, in cazul lui, hepatita nu este cauzata de virusuri, ci de grasime.

Medicii spun ca orice program de nutritie sanatoasa trebuie sa inceapa, intr-adevar, cu mai putina mancare. Dar pastrand proportia sfanta: 60% carbohidrati, 30% grasime, 10% proteine.

Exista insa pacienti care nu reactioneaza la aceste programe. Pentru ei se recomanda testarea genetica. O analiza pe care Casa de Asigurari nu o deconteaza in prezent.

Dr. Maria Nitescu, Institutul National "Matei Bals" din Romania : "Saptamanal le solicit pacintilor un jurnal alimentar si ii rog sa se si cantareasca o data pe saptamana. In cazul in care constat ca au fost indeplinite recomadandarile, au scuzut in greutate un kilogram, e clar ca dieta functioneaza."

Testul genetic a indicat, in cazul acestui pacient, ca o slabire rationala inseamna doar reducerea grasimii din dieta zilnica la pragul de 20 de procente. Mai simplu, trebuie sa se limiteze la a cincea parte dintr-o portie ce aduce acest nutrient.

Scoateti limba si puteti afla care sunt propriile setari genetice in privinta greutatii. Din 2 ml de saliva vor fi cercetate peste 75 de gene care ne stabilesc greutatea. In felul acesta puteti afla cu surprindere ca e posibil sa va indopati cu dulciuri fara insa sa ajungeti in scurt timp la haine xxl.

Conform genelor, o asemenea situatie inseamna sa reactionati bine la zahar. Nu trebuie asadar, sa restrictionati carbohidratii din dieta pentru a slabi. Posibil doar grasimea.

Altfel, stiinta nu face altceva decat sa va indrume pe calea corecta. Si sa va invete sa nu va jucati cu propria sanatate, urmand diete drastice inventate de internet.

In acest moment, analizele se fac in Statele Unite si in Europa de Vest. Cei care se testeaza primesc, la finalul evaluarii, un fel de ghid al propriului corp, cu informatii valoroase despre ce au voie sa manance, sa bea si ce tip de miscare trebuie sa faca.