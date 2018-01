O reclama a provocat reactii dure in Africa de Sud: protestatarii furiosi au devastat mai multe magazine H&M - VIDEO

Imaginile au fost surprinse intr-o retea de magazine H&M. La fel, s-a intamplat in cele putin alte sase locatii. Tinerii au dat jos hainele si le-au calcat in picioare, in semn de protest. Filmuletele au devenit virale.

Pentru a face ordine au intervenit mai multe echipaje de politie. Oamenii legii au folosit gloane de cauciuc pentru a potoli spiritele incinse. Nemultumirea localnicilor vine de la o publicitate. Si anume, o fotografie, in care apare un baietel de culoare, imbracat intr-un hanorac, pe care scrie: “Cea mai tare maimuta din jungla”.

Imediat, pe retelele de socializare a curs un val de comentarii negative. Ulterior, administratia brandului de haine a prezentat scuze, insa acestea nu au fost de ajuns. Asa ca, oamenii au mers sa se razbune in magazine.