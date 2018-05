O reporterita a luat dreptatea in propriile maini, dupa ce un suporter a atins-o intr-un mod indecent

Maria Mora a "casapit", la propriu, un suporter, in direct. Mai exact, barbatul a incercat sa o pipaie in timp ce aceasta facea o filmare. Iar pentru ca femeia nu a ripostat, suporterul a considerat ca nu o deranjeaza, noteaza protv.ro.

"Initial m-am gandit ca se intampla asta pentru ca era o foarte mare imbulzeaza si am continuat sa vorbesc in camera. Tipul, incurajat de faptul ca nu am reactionat, a continuat sa ma atinga pe posterior de alte doua ori la rand. Am decis ca trebuie sa ma apar!", a povestit femeia.

Maria a fost aspru criticata de cativa internauti, in momentul in care filmarea a ajuns pe internet, insa le-a raspuns tuturor, foarte simplu: "Nu imi regret deloc decizia!".

Tu ce parere ai, a reactionat potrivit? Vezi imaginile: