O romanca a incercat sa intre in tara prin Vama Petea cu 2000 de dolari falsi in geanta. Ce a dat-o de gol pe tanara

Potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera, tanara I. A., in varsta de 29 de ani, cu domiciliul pe raza judetului Satu Mare, s-a prezentat in Punctul de Trecere Petea sambata, conducand un autoturism marca Peugeot, inmatriculat in Spania.

Politistii de frontiera au intrat la banuieli cand au vazut ca femeia era extrem de nelinistita, potrivit presei locale.

"La controlul specific de frontiera, au fost descoperite, in geanta celei in cauza, 20 de bancnote in cupiura de 100 de dolari (2.000 dolari). Din primele verificari s-a constatat faptul ca acestea nu intrunesc conditiile de forma si fond a unor bancnote autentice, acestea fiind false", se arata in comunicatul citat.

Bancnotele au fost confiscate, politistii facand cercetari pentru punerea in circulatie de valori falsificate.