O romanca, la munca in Franta, in stare critica dupa ce restaurantul unde lucra a fost incendiat: "Se duc si vin in sicriu"

Femeia era angajata de cateva luni intr-un restaurant romanesc din localitatea Auberviliers, din Franta, si fost victima unor raufacatori. Mai multi indivizi au incendiat localul, duminica seara, iar fata a suferit arsuri grave, iar acum este in stare critica. Cunoscutii din Romania se roaga pentru salvarea Lidiei.

Duminica seara, 3 indivizi cu cagule au incendiat restaurantul romanesc. Martorii spun ca i-au vazut azvarlind in local cocktailuri Molotov.

Inauntru erau si angajati si clienti. Patroana restaurantului le-a povestit politistilor ca a apucat doar sa-i vada pe indivizi cum au luat-o la fuga, imediat dupa incident.

Doua romance, care erau barmanite acolo, au fost ranite. Lidia, originara din Rodna, este in stare foarte grava.

Prietena victimei: "Imi pare foarte rau pentru ea. Speram ca o sa supravietuiasca."

Fata era bucuroasa in momentul in care a aflat ca va lucra in Franta si ca va castiga bani frumosi. Vestea ca a fost ranita i-a ingrijorat pe toti cei care o cunosc.

Vecina: "Zice ca s-a intamplat un accident si ca ar fi cu arsuri pe 85 % din corp. Normal ar fi sa aiba locuri de munca in tara. Se duc si vin in sicriu." Localnic: "O fata exceptionala, harnica, la locul ei, pacat de chestia asta. De nevoie, zi de zi, traiul, in Romania nu poti face nimic, daca nu iesi afara esti terminat."

Vecina: "Fiecare merge sa isi caute ceva de lucru ca in tara la noi nu este."

Localul cu specific romanesc se infiintase de cativa ani in Franta. Politistii spun ca atacatorii urmareau mai degraba sa jefuiasca restaurantul, in agitatia incendiului, decat sa-l distruga.

Lidia a fost deja operata intr-un spital din Paris. Familia este deja acolo ca sa o sustina si se roaga pentru viata ei.