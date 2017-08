O romanca, prima victima a inaspririi legislatiei din Danemarca privind cersetoria. Femeia va fi deportata

Aceasta este prima decizie de deportare pe care o iau autoritatile daneze de cand au inasprit, luna trecuta, legislatia privind cersetoria.

Ministrul danez de Justitie Søren Pape Poulsen a declarat razboi cersetoriei pe strazile din Danemarca, precizand ca oricine va fi prins va fi deportat fara drept de apel.



Procurorul Marlene Beynon a reusit sa convinga judecatorii ca femeia de 63 de ani reprezinta o amenintare seriosa la adresa Danemarcei, o conditie care trebuie indeplinita pentru a putea deporta un cetatean al unei tari UE.



“Comportamentul ei a fost continuu si sistematic si a avut efecte negative asupra trecatorilor, care erau nevoiti sa raspunda la rugamintile ei”, a spus Beynon, potrivit presei daneze.Procurorul a intarit ideea ca femeia “a deranjat publicul” incercand sa aiba “contact vizual” cu acestia, in timp ce tinea in mana un pahar in gara Nørrebro din capitala daneza.



Femeia a spus in fata Curtii ca vine si pleaca din Danemarca de 15 ani si ca cerseste pe strazile din Copenhaga ca sa-si intretina cei sapte copii din Romania.



“Am multi copii acolo, care mananca din ghenele de gunoi”, s-a aparat romanca.



Femeia a mai fost condamnata de doua ori pentru cersetorie, iar acest lucru a fost definitoriu in luarea deciziei, au precizat reprezentanti ai tribunalului.



Dupa ce va fi deportata, femeia va avea o interdictie de sase ani sa mai intre in Danemarca.



Ministrul danez al Justitiei a luat decizia inaspririi legislatiei privind cesetoria luna trecuta, considerand aceasta practica o reala problema in Copenhaga.



Potrivit noii legi, cine este prins cersind va fi judecat fara un avertiment prealabil. Cei gasiti vinovati pentru cersit pe strada, in mijloacele de transport in comun sau in gari sunt condamnati la zile de inchisoare, iar in cazul strainilor se ia masura deportarii.