“O sa mor, te iubesc”. Raspunsul sotului la mesajul transmis de sotie din mijlocul unui incendiu din California a salvat-o - GALERIE FOTO

Anterior acelui episod, Nichole Jolly, împreună cu colegele ei, ajutaseră la evacuarea unui număr de 60 de pacienţi din spital. Ulterior, a primit instrucţiuni să meargă cu maşina până la un drum din apropiere.

Getty

Foto: Angajaţi ai Spitalului Feather River din Paradise, California, evacuează pacienţii (Nichole Jolly în dreapta)

“Am mers pe acel drum şi maşina mea a fost complet învăluită de flăcări. Taxiul s-a umplut cu fum. L-am sunat pe soţul meu şi i-am spus ‘Cred că voi muri’, te iubesc, spune-le copiilor că-i iubesc”, a relatat ea, citată de Sky News.

Facebook

Foto: Fotografie făcută din maşina în care se afla Nichole Jolly

“El mi-a spus ‘Nu muri, fugi!’. Am închis telefonul şi am ieşit din maşină, cu pantalonii arzând în partea din spate”, a mai relatat Nichole Jolly.

“Am fugit la maşină celei mai bune prietene, care era chiar în faţa mea, şi se topea sub ochii mei. Nu am putut să deschid uşa pentru că mânerul de plastic era topit. Am spart geamul, dar nu a ieşit, am crezut că murise acolo.”

Getty

Foto: Angajaţi ai Spitalului Feather River din Paradise, California, evacuează pacienţii

“Nu am putut să mai stau acolo, flăcările aproape că mă înghiţiseră, pantalonii mei luau foc”

Asistenta a mai relatat cum, ulterior, a fugit dea lungul drumului, reuşind să se prindă de o maşină de pompieri, care au înăbuşit flăcările de pe ea.

Facebook

Foto: Nichole Jolly

Nichole Jolly a mai relatat cum, chiar şi atunci, vieţile ei şi ale pompierilor au fost salvate de un buldozer care i-a scos din mijlocul flăcărilor. În cele din urmă, a fost dusă la spital de maşină de pompieri, fără să ştie că şi prietena ei cea mai bună ajunsese la spital. Între timp, asistentele medicale începuseră să trateze pacienţii în afara clădirii pentru că flăcările ajunseseră la acoperişul clădirii.

Ea a mai spus că, după conversaţia telefonică, soţul ei a încercat să ajungă în locul din care efectuase apelarea telefonică, însă că a trebuit să renunţe în momentul în care maşina i-a fost încercuită de flăcări.

Getty

Foto: Un cartier din Paradise, California, distrus de incendiu

″Ştia că, chiar dacă murisem, trebuia să salveze copiii...trebuia să se ducă să îi ia, i-a luat, şi i-a scos de acolo”, a relatat Nichole Jolly, completând că: “telefoanele noastre au fost deconectate, nu era semnal”.

În cele din urmă a reuşit să intre în contact mama şi cu cu soţul ei.

“L-am văzut la marginea drumului, am ieşit din maşină, şi l-am luat în braţe şi nu i-am mai dat drumul”.