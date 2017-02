O saptamana pana la decernarea premiilor Oscar. Intr-o fabrica din New York se lucreaza de zor pentru finisarea statuetelor

Intr-o mica fabrica din New York, muncitorii lucreaza, inca din septembrie, la desavarsirea lotului de trofee pentru laureatii ceremoniei care va avea loc duminica viitoare. Cele 60 de statuete sunt turnate in bronz; apoi finisate si lustruite, inainte sa fie placate cu cupru, nichel, iar la final cu aur de 24 de carate.

Aurul e garantat. Nu pe durata vietii laureatului, ci pe durata vietii statuii. Stratul de aur nu dispare. Cei care le fauresc sunt aproape la fel de mandri ca actorii care primesc un Oscar.

"Cand Leonardo DiCaprio, de exemplu, rostea cuvintele de acceptare, cu Oscarul in mana, m-am gandit: "E grozav, a castigat primul lui Oscar!". Dar m-am gandit si ca poate e chiar statueta la care am lucrat eu. As fi vrut sa citeasca seria de pe spate, cu glas tare. Asa, puteam sa spun: "E cea la care am lucrat eu!", povesteste un muncitor.

Anul trecut, o companie new yorkeza a preluat stafeta fabricarii Oscarurilor de la o firma din Chicago.

Academia pentru artele si stiintele filmului a cerut ca statueta , despre care, spune legenda, cineva ar fi exclamat "vai ce seamana cu unchiul Oscar", sa fie cat mai apropiata de versiunea originala, de la prima ceremonie, cea din 1929. Totusi, designerii au facut mici stilizari, care sa scoata in evidenta trasaturile faciale.

Odata ce au fost anuntati nominalizatii, sunt pregatite placute cu numele tuturor. Iar numele castigatorilor sunt adaugate dupa ceremonia Oscarurilor.