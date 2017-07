Am ramas blocat, nu am telefon, sunati-l pe seful meu, era scris pe foaie, unde era mentionat si un numar de contact. Cateva zeci de oameni au ignorat mesajul, in afara de un barbat, care a chemat politia. Oamenii legii au descoperit ca scrisorile erau trimise de un barbat, care a ramas blocat in cladirea unde se afla bancomatul, dupa ce si-a uitat cheile in masina.

Pentru ca multi au ramas indiferenti fata de foitele pe care le-au primit, barbatul a stat inchis aproape toata ziua.