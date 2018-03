O senatoare din Rusia este tinta unor glume, din cauza parului

Valentina Petrenko reprezintă Republica Hakasia, are 62 de ani şi iese mereu în evidenţă din cauza părului.

Pe Twitter, de exemplu, oamenii comentează acest aspect, foarte amuzaţi.

”Tocmai am descoperit părul senatoarei Federaţiei Ruse Valentina Petrenko şi trebuie să vă arăt şi vouă” - Alex Bruce-Smith.

Getty

”Coafura senatoarei Valentina Petrenko este şi mai spectaculoasă din spate” - Kevin Rothrock.

În schimb, senatoarea spune că s-a săturat să se tot vorbească despre părul ei.

Getty

”Am obosit să tot răspund la aceste întrebări. Pur şi simplu am părul cârlionţat. Îl ţin ridicat cu nişte agrafe, asta e tot.” - a spus ea pentru Echo of Moscow, potrivit New York Post, care citează Newsweek.

Getty