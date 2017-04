O serie de explozii in apropierea aeroportului international din Damasc. Cei de la putere vorbesc despre un atac cu rachete din partea Israelului - VIDEO

O camera a surprins momentul exploziei. In urma deflagratiei a izbucnit un incendiu puternic, iar flacarile se puteau vedea de la mare distanta. Autoritatile spun ca a fost un atac cu rachete executat de aviatia israeliana. Tinta ar fi fost un depozit din apropierea aeroportului din Damasc, in care se pastra munitie. Informatii despre victime nu sunt. Ar fi vorba doar de pagube materiale in urma incidentului.

Oficialii de la Tel Aviv nu au comentat deocamdata incidentul. Daca se va confirma ca aviatia israeliana este responsabila de atac, acesta va fi al doilea raid aerian din partea lor pe teritoriul sirian in ultimele luni. In decembrie, o baza militara siriana a fost atacata cu rachete lansate de pe teritoriul Israelului. Atunci, regimul de la Damasc a amenintat ca vor urma consecinte.