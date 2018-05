O soferita beata turta a provocat un adevarat carambol pe o strada din Moscova. Aceasta a lovit cu masina 6 autoturisme si a ranit trei persoane printre care si un copil, dupa care a incercat sa fuga - VIDEO

“-Stai, stai, stai.”

Totul s-a intamplat la miezul zilei, cand traficul pe sosea nu era aglomerat, iar momentul impactului a fost surprins de o camera de supraveghere. Soferita beata ar fi vrut sa treaca la culoarea galbena a semaforului si s-a izbit intr-un alt automobil, care circula regulamentar dupa care a mai lovit alte patru masini.

Imediat, martorii au sarit sa scoata victimele din automobilele avariate. In imagini apare si femeia care a provocat accidentul. Se poate vedea cu ochiul liber ca aceasta abia se tine pe picioare. Enervati pe ea, proprietarii masinilor avariate, erau cat pe ce sa o ia la pumni.

“-Uite incolo, esti beata. Din vina ta s-a intamplat asta.-Nu ai nici un drept sa ma atingi.-Uite ce ai facut, iata rezultatul!”

La un moment dat, femeia a incercat sa fuga de la locul accidentului, ceilalti soferi, insa, au oprit-o.

“-Asteapta aici, ti-am spus, asteapta! Asteapta politia, sa nu pleci nicaieri.-Nu ai dreptul sa-mi spui ce sa fac.-Da tu ai dreptul sa urci beata la volan.-Eu voi astepta pe cine trebuie.”

Nu este clar de ce femeia a urcat in halul acesta la volan, mai ales ca pe bancheta din fata, in calitate de pasager, sa afla iubitul sau, despre care presa rusa a scris ca era treaz. In urma carambolului au fost ranite 3 persoane, dintre care si un copil care a fost transportat la spital. Politia a retinut-o pe soferita, iar pe numele ei a fost pornit un dosar penal.