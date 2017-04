O statuie uriasa a lui Buddha, care ar putea fi cea mai mare din lume, descoperita in China. Cum a stat ascunsa mii de ani

Invizibila pana de curand, statuia a fost descoperita in urma despaduririlor efectuate in acea regiune a Chinei. Specialistii spun ca aceasta sculptura ar putea fi cea mai mare statuie din lume care il reprezinta pe Buddha, scrie news.ro.

Ascunsa in munti, in satul Guiyang din provincia Guizhou din China, statuia inalta de peste 50 de metri dateaza din urma cu cateva mii de ani.

Sculptura depaseste cu patru metri recordul actual, detinut de ”Marele Buddha din Leshan”, in provincia Sichuan, considerata pana acum cea mai mare reprezentare in stanca a acestei zeitati asiatice.

Capul statuii din Guiyang, orientat spre vest, are o inaltime de 16 metri. Potrivit presei chineze, capul a fost sculptat intr-un singur bloc de piatra, in timp ce bustul a fost cioplit in stanca unui pisc montan.

Conform legendelor, maestrul Hai Nang si discipolul Hai Tung, in timpul dinastiei Tang, au decis sa ridice doua statui uriase ale lui Buddha in acelasi munte, pentru a proteja operele in cazul producerii unor catastrofe naturale.

Ucenicul a plecat in directia Leshan, in timp ce maestrul a ramas la fata locului, prea slabit pentru o astfel de calatorie. Maestrul Hai Nang a murit inainte sa isi termine opera, care a ramas ascunsa si nefinalizata in vegetatia deasa din Guiyeng.