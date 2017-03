Declaratiile socante ale moldoveanului de 19 ani stabilit in Italia care si-a ucis fosta iubita gravida in 6 luni. Motivul pentru care ar fi omorat-o - VIDEO

Cand mi-a spus ca vrea sa-i spuna mamei ei si iubitei mele ca e gravida cu mine, m-am simtit pierdut. Asta a declarat moldoveanul de 19 ani, stabilit in Italia, in sala de judecata fiind retinut ca si-a omorat fosta iubita, o moldoveanca de 20 de ani, insarcinata in 6 luni.