URMARESTE LIVE. O strangere de mana istorica: Donald Trump si Kim Jong-un. Liderul SUA anunta semnarea unui document

IMAGINI LIVE DE LA SUMMIT! Denuclearizarea Coreeii de Nord şi atenuarea sancţiunilor impuse regimului de la Phenian au fost principalale teme ale discuţiilor dintre Donald Trump şi Kim Jong-un.

După un tete-a-tete de 45 de minute, la convorbiri au luat parte şi membri ai celor două delegaţii. În stilul caracteristic, preşedintele Trump a prezis o “relaţie formidabilă” cu liderul nord-coreean. La ora 04:05, ora României, pentru prima dată în istorie, un lider american şi unul nord-coreean şi-au strâns mâinile.

Donald Trump şi Kim Jong Un au apărut aproape simultan, dar venind din direcţii diferite - o solicitare importantă de protocol, pentru a nu părea că unul dintre lideri a sosit primul şi îl aşteaptă pe celălalt. A urmat apoi o nouă sesiune de fotografii, înaintea convorbirilor. Şi primele cuvinte rostite de fiecare.

”Mă simt nemaipomenit. Vom purta o discuţie grozavă, cred că va fi de un succes răsunător. Este o mare onoare pentru mine şi cred că ne vom înţelege de minune, n-am nicio îndoială”, a transmis Trump.

Kim s-a adresat jurnaliştilor prin intermediul unui translator. ”Nu a fost uşor să ajungem aici, trecutul şi vechile prejudecăţi au acţionat ca obstacole majore, dar le-am depăşit şi iată-ne aici astăzi”, a transmis liderul nord-coreean.

LIVE TEXT CU DESFĂŞURAREA EVENIMENTELOR

UPDATE 08:15 Înainte de prânzul de lucru, Trump le-a spus în glumă reporterilor să le facă celor doi lideri poze în care să apără ”frumoşi şi slabi”.

Before working lunch with Kim Jong Un, Pres. Trump jokes to reporters in the room: "Getting a good picture everybody so we look nice and handsome and thin?" #TrumpKimSummit Latest updates: https://t.co/loSC2fN193 pic.twitter.com/XtpBiW7GMo

UPDATE 08:00 Donald Trump a declarat că summitul a permis să fie înregistrat un “mare progres”, informează AFP. “A fost într-adevăr o întrevedere fantastică” care s-a derulat “mai bine decât şi-ar fi putut imagina cineva”, a declarat preşedintele SUA pentru presă la finalul dineului de lucru pe care l-a avut cu liderul nord-coreean. “Acum vom merge să semnăm”, a adăugat Donald Trump, fără a preciza despre ce fel de tip de document este vorba.

Trump announces there will be a "signing" after working lunch with Kim Jong Un -- no information yet on what they could be signing or whether any agreements have been reached https://t.co/HAZuIxtjWm pic.twitter.com/NWo7trF59x