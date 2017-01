O studenta plangea pe peron dupa ce pierduse biletul de tren de peste 180 de euro. Ce minune i s-a intamplat la cateva minute

Martin Gallagher a vazut-o pe Grace Georgina, in varsta de 21 ani, cum plangea pe un peron din Londra fiindca isi pierduse biletul de intoarcere catre casa si a decis sa ii cumpere altul, potrivit Daily Mail

Martin, care este asistent medical, si-a explicat gestul: “Am doua fiice, de 12 si 10 ani, si daca un asemenea incident asemanator li s-ar fi intamplat lor, mi-as fi dorit ca cineva sa le ajute. Nu stiu cat a costat biletul, dar l-am platit.”

£159**. I swear I'm praying with all my heart that this man gets everything he wants in life because he bloody deserves it. pic.twitter.com/ISnnzeeVLe

— Grace (@gracegeorgina) January 12, 2017

Gallagher, care este originar din Liverpool, s-a intalnit din nou cu Grace, din intamplare, atunci cand a fost in vizita la niste prieteni. Tanara a povestit toata intamplarea intamplara pe peron, pe Twitter, si a primit sute de mesaje despre gestul empatic al barbatului.

Ea a scris: “Nu vreau ca nimeni niciodata sa vorbeasca de rau oamenii din Liverpool. Mi-am pierdut bietul de intoarcere spre Londra. Un barbat m-a vazut plangand si s-a oferit sa imi plateasca biletul.”