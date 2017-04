O tabara de migranti din Franta a luat foc, dupa o batalie intre afgani si kurzi. "A ramas doar un morman de cenusa"

Autoritatile franceze au anuntat ca un incendiu masiv a distrus in timpul noptii tabara de migranti Grande-Synthe, situata in apropiere de localitatea portuara Dunkerque. Peste 1.500 de migranti erau gazduiti in tabara cuprinsa de flacari, iar autoritatile sustin ca incendiul a izbucnit in timpul unei lupte dintre afganii si kurzii de la Grande-Synthe, transmite BBC.

De asemenea, cel putin zece persoane au fost ranite, dupa ce flacarile s-au extins cu rapiditate printre corturile si adaposturile improvizate ale migrantilor din apropiere de Dunkerque.

Autoritatile franceze au anuntat de luna trecuta distrugerea taberei si mutarea migrantilor din cauza ciocnirilor violente care au izbucnit intre diferitele nationalitati ce locuiesc in conditii mizerabile la Grande-Synthe.

Regiunea Pas-de-Calais s-a dovedit un adevarat magnet pentru migrantii care incearca sa ajunga in Marea Britanie.

”Nu a ramas nimic decat un morman de cenusa. Este imposibil sa punem adaposturile cum erau inainte”, a declarat prefectul Michel Lalande.

Populatia din Grande-Synthe a crescut puternic dupa inchiderea si distrugerea asa-numitei ”Jungle” din Calais, situata la aproximativ 40 de kilometri de Dunkerque.

De asemenea, sase persoane au fost injunghiate in luptele dintre afgani si kurzi, inainte ca flacarile sa cuprinda tabara Grande-Synthe.