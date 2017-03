O tanara angajata la un dealer auto din Romania a pagubit sapte clienti cu 30.000 de euro. Metoda prin care ii pacalea

Oamenii plateau avansul ca sa isi cumpere un autoturism, insa banii nu ar fi ajuns in conturile companiei sau ale firmei de leasing, ci in buzunarele suspectei. Prinsa in fapt, ea le-a spus sefilor ca a cheltuit banii in interes personal, apoi ar fi acoperit gaura initiala cu banii altor clienti. Politia a deschis o ancheta penala.

O bucuresteanca a ramas fara 25 de mii de lei in luna septembrie cand a vrut sa isi cumpere o masina in leasing. A mers la o reprezentanta auto si a negociat o oferta pe care a considerat-o avantajoasa. Vanzatorul i-a spus ca trebuie sa plateasca un avans de 20 la suta.

Pagubita: "Am platit pana la un moment dat cand ne tot amana ca masina vine, vine, ca ne-a emis un bon de comanda si masina nu mai venea. Ne-am suparat si am zis ca nu mai vrem masina, sa ne restituie avansul."

Insa nu a primit banii nici acum, dupa cinci luni. Pagubita povesteste ca nu a banuit nimic, mai ales ca cele mai multe plati le-a facut prin banca, intr-un cont pe care l-a primit de la angajata respectiva. Clienta a devenit suspicioasa dupa ce i s-a cerut sa achite 3.000 de lei cash.

Pagubita: "I-am dus dumneaei acea suma care ne-a fost solicitata, urmand ca ulterior sa ne dea chitanta." Reporter: "Ati mai primit chitantaa" Pagubita: "Nu."

Un alt client ar fi fost inselat de aceeasi angajata a reprezentantei, insa in alt fel. El a platit un avans de 30 de mii de lei si primele rate si a primit masina. A inteles ca a fost inselat cand firma de leasing l-a sunat sa-i ceara banii.

Pagubit: "Cand aveti de gand sa puneti avansul, ca a trecut deja o luna de cand ati luat masinaa Zic, pardona Eu am pus avansul in luna noiembrie si primele rate... am pus trei, nu am pus una."

Abia cand au primit mai multe plangeri de la clienti, superiorii femeii de 29 de ani au aflat ca aceasta de fapt ar fi furat din banii clientilor si implicit ai companiei. Au concediat-o luna trecuta si mai mult de cat atat au depus plangere la politie impotriva ei pentru delapidare.

Politistii au adunat sapte plangeri pe numele ei si au deschis un dosar penal pentru delapidare si inselaciune.