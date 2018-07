O tanara cu cetatenie rusa, arestata la Washington. Este suspectata ca ar fi lucrat pentru serviciile de spionaj de la Moscova - VIDEO

Maria Butina, in varsta de 29 de ani, a fost inculpata de autoritatile americane pentru conspiratie de a actiona in folosul serviciilor de spionaj ruse prin infiltrarea in grupuri politice din SUA.

Potrivit presei americane, rusoaica a dezvoltat legaturi stranse cu unii membri ai Partidului Republican. Se speculeaza ca ea lucra pentru fostul senator rus Aleksandr Torsin, acesta din urma fiind inclus recent pe lista de sanctiuni a Trezoreriei SUA.

Un agent FBI a afirmat ca ea avea misiunea sa exploateze legaturile personale cu responsabilii americani, care au influenta asupra politicilor din SUA in scopul promovarii intereselor Federatiei Ruse.

Tanara, originara din Siberia, a ajuns in SUA cu o viza de studii la Universitatea Americana din Washington. Din 2014 ea a participat la evenimente organizate de Asociatia Armelor de Foc, fiind o sustinatoare a dreptului de port de arme.

Departamentul american al Justitiei a anuntat ca Butina a fost retinuta duminica iar miercuri va fi audiata. Amabsada Federatie Ruse in Statele Unite incearca sa afle detalii despre motivele retinerii. Avocatul tinerii sustine ca aceasta este nevinovata.