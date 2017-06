O tanara de 19 ani si-a impuscat mortal iubitul, in timpul unei "cascadorii" pentru Youtube, in fata copilului lor de 3 ani

Monalisa Perez si-a impuscat partenerul care tinea o carte la piept, crezand ca aceasta va opri glontul, scrie BBC.

Fiul celor doi in varsta de 3 ani si alte 30 de persoane au vazut momentul in care tanara a tras glontul fatal, in fata casei lor.

Matusa victimei, pe nume Pedro Ruiz, a spus ca cei doi au vrut sa capete mai multa notorietate in online.

"Mi-a spus despre ideea asta si i-am spus sa nu o faca. Se iubeau. A fost doar o farsa care a sfarsit rau", a declarat Claudia Ruiz.

Monalisa Perez, care este insarcinata, risca sa fie condamnata pentru crima de gradul doi. Politistii au confiscat doua camere care ar fi inregistrat incidentul petrecut luni.